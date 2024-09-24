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23:05, 24 сентября 2024Россия

Посетитель попытался вынести из Российской национальной библиотеки редкое издание

Посетитель Российской национальной библиотеки пытался вынести редкое издание

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Посетитель Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге попытался тайком вынести оттуда редкое издание книги «Дионисий Ареопагит. Сочинения». Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина отклеил от книги защитный датчик и направился к выходу. Однако действия злоумышленника по камерам заметили сотрудники службы безопасности библиотеки, и на выходе он был задержан охраной.

Похитителя доставили в полицию, выяснилось, что он был ранее судим. Библиотечное издание изъяли.

Ранее двое мужчин устроили драку с использованием холодного оружия в библиотеке в США.

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      Марина Совина
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