Посетитель попытался вынести из Российской национальной библиотеки редкое издание

Посетитель Российской национальной библиотеки пытался вынести редкое издание

Посетитель Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге попытался тайком вынести оттуда редкое издание книги «Дионисий Ареопагит. Сочинения». Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина отклеил от книги защитный датчик и направился к выходу. Однако действия злоумышленника по камерам заметили сотрудники службы безопасности библиотеки, и на выходе он был задержан охраной.

Похитителя доставили в полицию, выяснилось, что он был ранее судим. Библиотечное издание изъяли.

Ранее двое мужчин устроили драку с использованием холодного оружия в библиотеке в США.

