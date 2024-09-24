Президент Ирана заявил, что страна никогда не одобряла «агрессию против Украины». Что на это ответили в Кремле?

Глава Ирана Пезешкиан: Тегеран никогда не одобрял агрессию против Украины

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран никогда не одобрял «агрессию против территории Украины». Он добавил, что «нужно уважать границы каждой страны».

Кроме того, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН, иранский президент отметил, что верит в урегулирование конфликта на Украине с помощью диалога, а также, что готов обсудить его с представителями европейских стран и США. «Мы готовы сесть вместе с европейцами и американцами за стол переговоров», — выразился он.

Также Пезешкиан в очередной раз опроверг утверждения, что Иран поставляет оружие России.

В Кремле назвали слова Пезешкиана суверенной позицией Ирана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова иранского президента, отметил, что это суверенная позиция Ирана. При этом российская сторона продолжит «разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям».

«У нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях. Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться», — добавил Песков.

Новая власть Ирана обещала поддерживать мирные инициативы по Украине

В июле Масуд Пезешкиан высказывался, что новое правительство будет активно поддерживать инициативы, направленные на достижение мира на Украине. «Мы стремимся к миру для народов России и Украины», — отмечал он.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В свою очередь, в МИД РФ высказывались, что готовы рассмотреть Иран как посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, «если тот проявит заинтересованность». Но на тот момент конкретных сигналов со стороны Тегерана Москва не получала.

А глава МИД Ирана Али Багери заявлял, что страна не считает военное противостояние России и Запада решением конфликта на Украине. «Наш совет обеим сторонам — использовать диалог в политическом контексте», — отметил он.

Иран захотел подписать с Россией договор о стратегическом партнерстве

В сентябре стало известно, что Масуд Пезешкиан в ходе своего официального визита в Россию подпишет договор о стратегическом партнерстве с Москвой.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение российского МИД подписать такой договор. «Российскому внешнеполитическому ведомству в ходе переговоров разрешается вносить изменения в проект документа, если они не носят принципиального характера», — отмечается в тексте распоряжения президента.

Сам Пезешкиан высказался, что Тегеран продолжит улучшать отношения с Москвой. «Четырнадцатое правительство будет активно следовать реализуемому сотрудничеству и мерам по повышению уровня отношений между двумя странами», — сказал политик и добавил, что отношения будут развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе.