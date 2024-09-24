Производитель дихлофоса прокомментировал ситуацию с отравлением семьи под Красноярском

Производитель дихлофоса начал разбирательства после отравления под Красноярском

Производитель дихлофоса «Сибиар» начал разбирательства после отравления семьи под Красноярском. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в курсе. (...) Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», — пояснили на предприятии.

Там добавили, что завод пока не получал запросов со стороны правоохранительных органов.

20 сентября семья из шестерых человек отравилась после съеденного ужина. Четверо детей супругов от 6 до 13 лет не удалось спасти. Следователи назвали причиной трагедии неустановленное токсичное вещество.

Затем стало известно, что в пробах отравившейся семьи обнаружили следы средства от насекомых. Согласно предварительной информации, подобные вещества входят в состав дихлофоса.