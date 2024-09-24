Против начальника отдела полиции российского города завели дело о коррупции

СК возбудил дело о взятке и мошенничестве против главы отдела полиции в Башкирии

В российском регионе задержаны глава отдела полиции города и его заместитель

Начало событий в новости В российском регионе задержаны глава отдела полиции города и его заместитель

Следователи возбудили уголовное дело против начальника отдела полиции и его заместителя в городе Октябрьский Республики Башкортостан. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель республиканского управления Следственного комитета (СК) России Евгений Каневский.

Полицейские подозреваются в получении взятки и мошенничестве. По местам их жительства и службы проводятся обыски.

Оперативники подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан проводит проверку в отношении подозреваемых, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе местного МВД. При подтверждении вины сотрудники внутренних органов понесут наказание.

Ранее 24 сентября стало известно о задержании подполковника Ильнура Абдуллина и его заместителя Эльмира Фаритова. Им вменяется получение взятки за «крышевание» продавцов алкогольной продукции.