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18:23, 24 сентября 2024Силовые структуры

Против начальника отдела полиции российского города завели дело о коррупции

СК возбудил дело о взятке и мошенничестве против главы отдела полиции в Башкирии
Начало событий в новости В российском регионе задержаны глава отдела полиции города и его заместитель

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело против начальника отдела полиции и его заместителя в городе Октябрьский Республики Башкортостан. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель республиканского управления Следственного комитета (СК) России Евгений Каневский.

Полицейские подозреваются в получении взятки и мошенничестве. По местам их жительства и службы проводятся обыски.

Оперативники подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан проводит проверку в отношении подозреваемых, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе местного МВД. При подтверждении вины сотрудники внутренних органов понесут наказание.

Ранее 24 сентября стало известно о задержании подполковника Ильнура Абдуллина и его заместителя Эльмира Фаритова. Им вменяется получение взятки за «крышевание» продавцов алкогольной продукции.

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      Любовь Ширижик
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