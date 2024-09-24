Пьяная пассажирка начала кричать о пожаре в самолете и попала на видео

Пассажирка рейса в Бразилии начала кричать о пожаре и была закована в наручники

Пьяная пассажирка авиакомпании Azul во время полета начала кричать о пожаре в самолете и попала на видео. Его публикует британский таблоид New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из города Ресифи в Бразилии. На размещенных в сети кадрах одна из путешественниц внезапно закричала, что лайнер горит и обречен на крушение, а члены экипажа бросились ее успокаивать. Однако буйная пассажирка никак не могла прийти в чувство, так что бортпроводникам пришлось отвести ее в переднюю часть воздушного судна и там заковать в наручники.

Позже представители перевозчика подтвердили произошедшее и пояснили, что недисциплинированная пассажирка «была обездвижена, поскольку она представляла угрозу для экипажа и попутчиков».

В июле еще одна пьяная путешественница ударила попутчицу по лицу на рейсе авиакомпании Nordwind Airlines. Полицейские поднялись на борт, задержали дебоширку и надели на нее наручники.