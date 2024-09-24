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16:26, 24 сентября 2024Наука и техника

Российский «Лесочек» впервые показали за рубежом

«Ростех» впервые показал модернизированный комплекс РЭБ «Лесочек» за рубежом

Фото: «Ростех»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые показал за рубежом модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек». Об этом сообщили в «Ростехе».

Новая модификация изделия не только обеспечивает защиту от радиоуправляемых взрывных устройств, но и подавляет каналы управления беспилотников. «Лесочек» представили на международной выставке ADEX 2024 в Азербайджане.

«Лесочек» — это система малогабаритных передатчиков помех, которую выпускают в нескольких вариантах. На ADEX демонстрируют модификацию, предназначенную для установки на командно-штабную машину на шасси грузовика.

«Именно такой вариант "Лесочка" впервые дополнительно снабжен функцией подавления спутниковой радионавигации и каналов управления коммерческих беспилотников. Он может размещаться на транспортных средствах авто- и бронетехники, железнодорожных платформах и любых стационарных объектах при работе от блока питания, поставляемого с изделием», — сообщили в госкорпорации.

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      Даниил Иринин
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