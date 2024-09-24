Российский «Лесочек» впервые показали за рубежом

«Ростех» впервые показал модернизированный комплекс РЭБ «Лесочек» за рубежом

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые показал за рубежом модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек». Об этом сообщили в «Ростехе».

Новая модификация изделия не только обеспечивает защиту от радиоуправляемых взрывных устройств, но и подавляет каналы управления беспилотников. «Лесочек» представили на международной выставке ADEX 2024 в Азербайджане.

«Лесочек» — это система малогабаритных передатчиков помех, которую выпускают в нескольких вариантах. На ADEX демонстрируют модификацию, предназначенную для установки на командно-штабную машину на шасси грузовика.

«Именно такой вариант "Лесочка" впервые дополнительно снабжен функцией подавления спутниковой радионавигации и каналов управления коммерческих беспилотников. Он может размещаться на транспортных средствах авто- и бронетехники, железнодорожных платформах и любых стационарных объектах при работе от блока питания, поставляемого с изделием», — сообщили в госкорпорации.

В декабре президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что практически все российские бронемашины комплектуют системами РЭБ «Лесочек».