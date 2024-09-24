Сотрудники «России сегодня» вошли в тысячу лучших менеджеров России

Сотрудники медиагруппы «Россия сегодня» вошли в «Топ-1000 российских менеджеров»

Сотрудники медиагруппы «Россия сегодня» вошли в тысячу лучших российских менеджеров. Об этом сообщает РИА Новости.

В «Топ-1000» российских менеджеров вошли исполнительный директор Дмитрий Ушаков, заместитель главного редактора Сергей Кочетков, исполнительный директор и руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева, директор по маркетингу Ольга Рябова и первый заместитель генерального директора Галина Кожина.

Сотрудники медиагруппы получили награду в таких номинациях, как «Высший руководитель», «Директор по маркетингу», «Директор по общественным и корпоративным связям» и «Директор по корпоративному управлению».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил генерального директора «России сегодня» Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского I степени. Отмечалось, что журналиста удостоили награды «за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием».