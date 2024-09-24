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13:38, 24 сентября 2024Спорт

Сын Зидана завершил карьеру в 29 лет

Сын тренера Зинедина Зидана Энцо завершил карьеру футболиста в 29 лет

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Сын французского тренера Зинедина Зидана Энцо завершил карьеру футболиста в 29 лет. Об этом сообщает Diario AS.

Последним клубом старшего сына Зидана была испанская «Фуэнлабрада», выступающая в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. Полузащитник провел в составе команды 29 матчей и покинул ее в 2023 году.

Энцо выступал за молодежную команду мадридского «Реала». Также он играл за швейцарскую «Лозанну» и португальский «Авеш».

Зинедин Зидан выступал за «Реал» в качестве футболиста с 2001 по 2006 год. В составе «королевского клуба» футболист выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Будучи тренером, Зидан также работал с «Реалом». Под его руководством команда трижды выигрывала Лигу чемпионов и по два раза побеждала в чемпионате Испании, Суперкубке страны, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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      Анастасия Борисова
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