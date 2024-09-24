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12:27, 24 сентября 2024Культура

В отравлении собак Донцовой увидели украинский след

Друг Дарьи Донцовой заявил, что в отравлении ее собак есть украинский след

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Близкий друг писательницы Дарьи Донцовой заявил, что в инциденте с отравлением двух ее собак присутствует украинский след. Его цитирует «Абзац».

«Они вредят всем, кто хоть как-то стоит рядом с нашими бойцами и является лидером общественного мнения. Они бьют по самому больному, что есть у человека», — сказал собеседник издания, предположив, что представители Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) завербовали людей, которые даже не читали книги автора.

Ранее Дарья Донцова заявила, что недоброжелатели отравили двух ее собак. Писательница рассказала, что на протяжении долгого времени ей поступали угрозы, а в конце августа злоумышленники перешли к действиям.

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      Варвара Кошечкина
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