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09:41, 24 сентября 2024Мир

В Пентагоне уточнили численность дополнительно отправленных на Ближний Восток войск

NYT: США дополнительно отправят несколько десятков военных на Ближний Восток

Фото: Aziz Taher / Reuters

Пентагон дополнительно отправит несколько десятков американских военных на Ближний Восток из-за роста напряженности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США, генерал-майор Патрик Райдер, сообщает The New York Times (NYT).

Пресс-секретарь отказался сообщить точную численность направляемых войск, сославшись на соображения оперативной безопасности. «В связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке и в целях предосторожности мы направляем небольшое количество дополнительных военнослужащих США вперед для усиления наших сил, которые уже находятся в регионе», — сказал он.

Однако по словам одного из правительственных чиновников, численность войск составит десятки человек, и они отправятся в регион для защиты тысяч находящихся там граждан США. Уточняется, что около 40 тысяч американских солдат размещены на базах в Ираке, Сирии и странах Персидского залива.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет делать все возможное для предотвращения войны на Ближнем Востоке. Американский лидер также выразил беспокойство из-за роста напряженности в регионе.

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      Дарья Балацкая
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