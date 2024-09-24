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22:32, 24 сентября 2024Россия

В России отреагировали на поставки США кассетных боеприпасов Украине

Сенатор Перминов: России будет чем ответить на любой вызов США и Украины

Фото: РИА Новости

Российский сенатор Сергей Перминов, комментируя заявление о новых кассетных боеприпасах США для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил РИА Новости, что России будет чем ответить на любой вызов и ответ будет своевременный и адекватный.

«Кассетные боеприпасы не являются исключением. Мы, наряду с США и Китаем, являемся крупнейшей державой, имеющей в своем распоряжении весь арсенал кассетных боеприпасов», — сказал Перминов.

По его словам, Россия, в отличие от Украины, не противодействует мирным жителям и «купирует военные угрозы иными средствами». «Военно-политическое руководство страны даст своевременный и адекватный возникающей угрозе ответ», — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что Вашингтон включит кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву. По данным Пентагона, США объявят о новом пакете помощи Украине на 375 миллионов долларов на неделе.

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      Марина Совина
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