Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 24 сентября 2024Забота о себе

Врач оценила влияние утреннего кофе на анализы крови

Инфекционист Сережина: кофе можно выпить не менее чем за 3-4 часа до анализа

Фото: Jonas Jacobsson / Unsplash

Решение пить или не пить кофе перед утренними анализами зависит от предстоящих исследований, считает врач-инфекционист Вера Сережина. Влияние популярного бодрящего напитка на анализы крови она оценила в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, в целом пить кофе перед сдачей анализов, особенно если это утренние анализы, врачи не советуют и разрешают употреблять только воду без газа, да и то в небольших количествах. «Это связано с тем, что кофе может активировать систему свертывания крови, что приводит к ее загустению и, следовательно, затрудняет процесс взятия анализа. Вода же, наоборот, делает кровь более жидкой и помогает лаборантам легче справиться с процедурой», — объяснила она.

Если анализы запланированы на вторую половину дня, и между приемом кофе и исследованиями пройдет 3-4 часа, можно выпить этот напиток, уточнила Сережина. Она отметила, что это допустимо для серологических исследований крови. При этом на анализ мочи, рассказала специалистка, кофе не оказывает прямого влияния — утренняя порция мочи скапливается в мочевом пузыре за ночь и не подвергается воздействию напитков, выпитого утром.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Ранее гастроэнтеролог Мария Комбарова развеяла миф о привыкании к энергетикам. Врач рассказала, что в энергетиках содержатся те же компоненты, что и во многих других напитках и продуктах питания.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль начал наступательную операцию в Ливане. ЦАХАЛ наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы»

      Окруженных в Курской области после нападения ВСУ бойцов спасли

      Число ударов Израиля по Ливану раскрыли

      Врач оценила влияние утреннего кофе на анализы крови

      Учительница совратила ученика и отвела его на свидание в казино

      Экс-советник Пентагона обратился к властям США из-за боев на Ближнем Востоке

      Вучич наградил Небензю орденом за поддержку Сербии

      Президент Польши напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером

      Срок внесения законопроекта о запрете чайлдфри раскрыли

      В российском регионе объявляли ракетную опасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше