Врач оценила влияние утреннего кофе на анализы крови

Инфекционист Сережина: кофе можно выпить не менее чем за 3-4 часа до анализа

Решение пить или не пить кофе перед утренними анализами зависит от предстоящих исследований, считает врач-инфекционист Вера Сережина. Влияние популярного бодрящего напитка на анализы крови она оценила в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, в целом пить кофе перед сдачей анализов, особенно если это утренние анализы, врачи не советуют и разрешают употреблять только воду без газа, да и то в небольших количествах. «Это связано с тем, что кофе может активировать систему свертывания крови, что приводит к ее загустению и, следовательно, затрудняет процесс взятия анализа. Вода же, наоборот, делает кровь более жидкой и помогает лаборантам легче справиться с процедурой», — объяснила она.

Если анализы запланированы на вторую половину дня, и между приемом кофе и исследованиями пройдет 3-4 часа, можно выпить этот напиток, уточнила Сережина. Она отметила, что это допустимо для серологических исследований крови. При этом на анализ мочи, рассказала специалистка, кофе не оказывает прямого влияния — утренняя порция мочи скапливается в мочевом пузыре за ночь и не подвергается воздействию напитков, выпитого утром.

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