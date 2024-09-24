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01:32, 24 сентября 2024Россия

Вучич наградил Небензю орденом за поддержку Сербии

Вучич наградил постпреда РФ при ООН Небензю за поддержку Сербии
Александар Вучич

Александар Вучич. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич наградил постпреда России при ООН Василия Небензю Орденом сербского флага первой степени за усилия по противодействию принятию резолюции по геноциду в Сребренице. Торжественная церемония состоялась в постоянном представительстве Сербии при ООН, пишет ТАСС.

«Еще раз хотел бы поблагодарить вас за дружеские отношения, которые мы развиваем, за вашу помощь, оказанную нам здесь в Нью-Йорке во время дискуссии по резолюции о геноциде в Сребренице», — отметил Вучич.

Сербский лидер выразил надежду на укрепление сотрудничества между двумя странами до уровня, «которым мы все будем удовлетворены». Также Вучич высоко оценил оказанную российскими дипломатами помощь по защите сербских интересов.

Помимо этого, политик вручил Ордена сербского флага второй степени заместителям постоянного представителя России при ООН Анне Евстигнеевой и Марии Заболоцкой.

Ранее Вучич сообщил, что Сербия никогда не передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители МиГ-29. Таким образом, он опроверг слухи о том, что Сербия закупила у Франции 12 истребителей Rafale якобы в обмен на передачу 14 МиГ-29 Украине. Вучич назвал сторонников подобных догадок ненормальными.

Ранее сербский вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что страна не будет присоединяться к антироссийской истерии стран Запада и никогда не станет членом Североатлантического альянса.

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      Марина Совина
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