Забившего сожительницу россиянина осудили на 12 лет

В Башкортостане суд дал 12 лет колонии жителю, забившему сожительницу

Салаватский городской суд в Республике Башкортостан приговорил жителя к 12 годам колонии строгого режима по делу о жестокой расправе над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета (СК) России по Башкирии Евгений Каневский.

Следствие и суд установили, что ночью 26 апреля мужчина в состоянии опьянения на улице набросился на свою сожительницу и нанес ей множество ударов руками и ногами по голове, шее и туловищу. Очевидцы сообщили об избиении женщины в полицию.

Прибывшие на место сотрудники нашли следы крови, которые вели в арендованную парой квартиру. Там полицейские нашли женское тело со множественными повреждениями.

Ранее сообщалось, что расчленивший и заливший кислотой возлюбленную россиянин признал вину.