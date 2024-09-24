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09:07, 24 сентября 2024Из жизни

Женщина обнаружила у мужа пять тайных жен

В Индии мужчина пять раз женился втайне от супруги

Фото: PxHere

В Индии жительница штата Мадхья-Прадеш обратилась в полицию, после того как обнаружила, что ее муж женился на новой женщине каждый год. Об этом сообщает News9Live.

Мамта Джамра из города Гвалиор вышла замуж за инженера Рустама Сингха Шехара в 2018 году. Вскоре после свадьбы мужчина с родными начал предъявлять претензии Джарме и требовать большего приданого. Индианка надеялись, что муж изменится, однако этого не произошло, и в 2022 году она подала на него в суд.

При этом мужчина часто бывал в разъездах, что объяснял делами по работе. Джарма провела собственное расследование и выяснила, что Шехар крутил несколько романов с другими женщинами. Кроме того, у него нашлось пять тайных жен, с которыми он сочетался браком уже после свадьбы с Джармой. Женщина заявила, что он делал это для поддержания высокого статуса в обществе.

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Семья Шехара, как считает следствие, поддерживала его действия. Более того, мужчина не явился ни по одной из судебных повесток и сейчас находится в розыске. Джарма считает, что он попытается сбежать за границу. После заявления полиция начала немедленные действия по расследованию мошеннической деятельности супруга индианки и его родных.

В январе сообщалось, что индийский суд рассматривал дело многоженца с пятью супругами, не знавшими друг о друге. Его тайную жизнь раскрыла одна из жен.

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      Никита Савин
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