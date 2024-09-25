Алаудинов заявил о «тающих на глазах» подразделениях ВСУ в зоне спецоперации

Алаудинов заявил, что воюющие в зоне СВО подразделения ВСУ «тают на глазах»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в боях в зоне проведения специальной военной операции (ВСУ), подготовлены очень слабо, в связи с чем подразделения противника несут огромные потери, сообщает ТАСС.

«ВСУ собирают людей, вооружают, закидывают. Эти подразделения тают у них на глазах, потому что несут очень серьезные потери», — заявил он.

По его словам, выживших солдат выводят, заменяя их подразделениями бойцов, укомплектованных за счет мобилизованных граждан, «схваченных» на улицах за последние полгода, которые не успели пройти должной подготовки. Алаудинов отметил, что таким образом Киев занимается уничтожением мужской части украинского народа.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что сотрудники военкоматов на Украине получают бонус 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысячи рублей) за мобилизованного.