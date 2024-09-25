Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:49, 25 сентября 2024Россия

Алаудинов заявил о «тающих на глазах» подразделениях ВСУ в зоне спецоперации

Алаудинов заявил, что воюющие в зоне СВО подразделения ВСУ «тают на глазах»

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в боях в зоне проведения специальной военной операции (ВСУ), подготовлены очень слабо, в связи с чем подразделения противника несут огромные потери, сообщает ТАСС.

«ВСУ собирают людей, вооружают, закидывают. Эти подразделения тают у них на глазах, потому что несут очень серьезные потери», — заявил он.

По его словам, выживших солдат выводят, заменяя их подразделениями бойцов, укомплектованных за счет мобилизованных граждан, «схваченных» на улицах за последние полгода, которые не успели пройти должной подготовки. Алаудинов отметил, что таким образом Киев занимается уничтожением мужской части украинского народа.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что сотрудники военкоматов на Украине получают бонус 8 тысяч гривен (примерно 17,5 тысячи рублей) за мобилизованного.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В деле бывшего замглавы Минобороны обнаружили крупные суммы денег. Их происхождение сочли незаконным

      На Украине указали на хамство Зеленского в США

      Эрдоган пообещал Зеленскому предпринять усилия для прекращения огня на Украине

      Голову пропавшего рыбака нашли в желудке у крокодила

      Неверный супруг заподозрил жену в измене и пришел в замешательство

      Алаудинов заявил о «тающих на глазах» подразделениях ВСУ в зоне спецоперации

      В Раде обеспокоились планами России создать плацдармы вблизи пяти облцентров Украины

      Раскрыты три признака зараженного вирусами приложения на телефоне

      В США оценили испытания китайской многоразовой ракеты Nebula-1

      Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше