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15:51, 25 сентября 2024Мир

Армия Израиля начала новую фазу военной кампании на северном фронте

ЦАХАЛ: Израиль начал новую фазу военной кампании на северном фронте

Фото: Taha Abu Hussein / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начал новую фазу военном кампании на северном фронте. Об этом стало известно из заявления командующего Северным военным округом ЦАХАЛ генерал-майора Ури Гордина, опубликованного в официальном Telegram-канале израильской армии.

По его словам, ЦАХАЛ проводит операцию «Стрелы Севера», которая началась со значительного удара по силам ливанской шиитской группировки «Хезболла». «Мы вступили в новую фазу кампании, и мы должны быть полностью готовы к маневрированию и активным действиям», — заявил военачальник.

Гордин также указал на важность готовности израильских солдат изменить сложившуюся ситуацию и дать возможность жителям севера вернуться в свои дома.

Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри не исключил проведения наземной операции в Ливане. Он отметил, что Тель-Авив готовится ко всем вариантам развития конфликта, «включая наземную операцию».

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      Виктория Кондратьева
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