Армия Израиля начала новую фазу военной кампании на северном фронте

ЦАХАЛ: Израиль начал новую фазу военной кампании на северном фронте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начал новую фазу военном кампании на северном фронте. Об этом стало известно из заявления командующего Северным военным округом ЦАХАЛ генерал-майора Ури Гордина, опубликованного в официальном Telegram-канале израильской армии.

По его словам, ЦАХАЛ проводит операцию «Стрелы Севера», которая началась со значительного удара по силам ливанской шиитской группировки «Хезболла». «Мы вступили в новую фазу кампании, и мы должны быть полностью готовы к маневрированию и активным действиям», — заявил военачальник.

Гордин также указал на важность готовности израильских солдат изменить сложившуюся ситуацию и дать возможность жителям севера вернуться в свои дома.

Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри не исключил проведения наземной операции в Ливане. Он отметил, что Тель-Авив готовится ко всем вариантам развития конфликта, «включая наземную операцию».