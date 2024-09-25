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13:26, 25 сентября 2024Россия

Бакальчук заявил об опасении за свою жизнь

Бакальчук заявил об опасении за свою жизнь из-за ситуации с Wildberries

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Бизнесмен Владислав Бакальчук заявил об опасении за свою жизнь из-за того, как развиваются события вокруг компании Wildberries. Об этом он рассказал YouTube-каналу «Миллионщики».

18 сентября около центрального офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Этому предшествовала попытка Бакальчука получить доступ к документации маркетплейса.

«Есть немного», — ответил бизнесмен на вопрос автора канала об опасениях за свою жизнь. Возможную угрозу он связал с действиями рейдеров. По мнению Бакальчука, слияние Wildberries с компанией Russ является рейдерским захватом.

Бакальчук заявил, что он до сих пор «жив-здоров, не в тюрьме» благодаря поддержке из Чечни. В июле на фоне ситуации с реорганизацией Wildberries он обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову.

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      Алан Босиков
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