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05:50, 25 сентября 2024Мир

Белый дом заявил, что не видит заинтересованности Путина в диалоге по продлению ДНСВ. Какие условия выдвигает Россия?

Белый дом заявил, что не видит заинтересованности Путина в диалоге по ДНСВ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена видит заинтересованности российского лидера Владимира Путина в возобновлении переговоров по продлению российско-американского Договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ).

Не похоже, что он заинтересован

Джон Кирбикоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

Представитель администрации также заявил, что Китай инвестирует в развитие стратегических вооружений на фоне отсутствия соглашения, аналогичного российско-американскому.

В июне Байден подписал новые указания по условиям применения Вашингтоном ядерного оружия. Как пояснили в Белом доме, увеличение арсенала и повышение уровня боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и Китаем.

1 марта 2023 года президент России Владимир Путин приостановил участие Москвы в ДСНВ. Он отметил, что для дальнейшего взаимодействия в рамках договора Москве нужно понимать, как именно страны НАТО, обладающие ядерным оружием, будут учитывать свои стратегические арсеналы.

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США готовы возобновить переговоры с Россией по ДСНВ для безопасности

США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, сказал Кирби.

Отвечая на вопрос о возможности возобновить переговоры, он заявил, что новый ДСНВ является важным, поскольку с ним обе страны будут в «большей безопасности».

Он сделал мир безопаснее, вот почему Соединенные Штаты хотели бы остаться в нем

координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

В августе сенатор Конгресса США Бен Кардин выразил мнение, что Вашингтон продлит ДСНВ с Москвой, но не в скором времени. По его словам, «существует необходимость сократить» количество вооружений по всему миру, «особенно это касается ядерного оружия».

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В Госдуме назвали условия возобновления диалога

Россия готова развивать отношения и продолжать диалог с США по ДСНВ, но на условиях, устраивающих не только Вашингтон, но и Москву. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Они могут заявлять все что угодно, мы свои условия объявили давно, мы готовы развивать отношения и готовы продолжать диалог по СНВ на взаимоприемлемых условиях

Андрей Картаполовглава комитета Госдумы по обороне

В июне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что предложение США о возможности обсуждения с Россией аналога ДСНВ — бред сумасшедшего, а выдвигающие такое предложение американские политики являются «циничными тварями».

Договор СНВ-III вступил в силу в 2011 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали его тогда на десять лет с возможностью продлить еще на пять. В 2021 году Москва и Вашингтон пролонгировали соглашение на максимально возможный срок, но в 2023 году президент России Владимир Путин приостановил участие страны в соглашении. При этом в Кремле отметили, что продолжат соблюдать условия документа и готовы вернуться к переговорам по возобновлению ДСНВ.

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      Марина Совина
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