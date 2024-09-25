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18:05, 25 сентября 2024Спорт

Бывший тренер ЦСКА решил взыскать компенсацию с клуба через CAS

Бывший тренер ЦСКА Федотов решил взыскать компенсацию с клуба через CAS

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Бывший главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов решил обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Специалист хочет взыскать с клуба компенсацию за досрочный разрыв контракта. Ранее в этом требовании ему отказала палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

В организации приняли решение в отношении тренера в августе этого года. При этом РФС обязал ЦСКА предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

ЦСКА уволил Федотова 3 июня. Он возглавлял армейцев с июня 2022 года. Под руководством специалиста ЦСКА выиграл Кубок России-2023 и стал серебряным призером чемпионата России сезона-2022/2023.

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      Алексей Гусев
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