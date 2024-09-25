Дочь популярной телеведущей показала фото топлес

Американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась топлес и показала фото фанатам. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала на размещенных кадрах, сидя на полу. Она позировала в утепленной черной юбке длины миди и остроносых сапогах-чулках на шпильках в тон.

При этом 23-летняя знаменитость прикрыла обнаженную грудь распущенными волосами и надела солнцезащитные очки с узкими линзами.

Ранее в сентябре старшая сестра Амелии Грей Хэмлин модель Делила Бель Хэмлин снялась топлес для журнала Vogue.