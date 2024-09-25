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08:20, 25 сентября 2024Спорт

Эксперт раскрыла пять признаков занятий неподходящим спортом

Фото: Danielle Cerullo / Unsplash

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла пять признаков, которые говорят о том, что человек занимается неподходящим спортом. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Первым сигналом того, что этот вид спорта не подходит, являются настроение и ощущения. «Если после занятия посещают мысли, что наконец-то это закончилось, если отсутствует желание приходить на следующую тренировку, то стоит подумать про другое направление», — поделилась Бахтурина. Она отметила, что вместе с усталостью должно ощущаться удовлетворение, а настроение должно подниматься.

Второй и основной признак — реакция организма. Специалист рекомендовала прекратить занятия при появлении неприятных ощущений в суставах, мышечных болях более недели. В таком случае она посоветовала обратиться к врачу для смены нагрузки или вида занятий.

Следующим важным аспектом Бахтурина назвала результат. «Если, посещая занятия в течение какого-то периода времени, вы не видите результата, которого ожидали, или видите, наоборот, не тот результат, который ожидали, то стоит поставить под сомнение правильность выбора спорта», — объяснила она.

Еще один признак, на который стоит обратить внимание, — мотивация. Бахтурина подчеркнула, что подходящий вид спорта приносит радость и удовольствие и не вызывает желание пропустить тренировку.

Наконец, найти подходящее занятие помогут цель и анализ возможных результатов. «Например, цель похудеть, а направление — тренажерный зал и работа с весами. Здесь очевидно несоответствие цели и метода. Ведь в зале скорее наберешь вес, а не сбросишь», — пояснила эксперт.

Ранее Бахтурина дала женщинам совет по выбору фитнес-направлений при менопаузе. По ее словам, важно учитывать предыдущий опыт занятий спортом.

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      Дарья Коршунова
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