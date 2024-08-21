Эксперт дала женщинам совет по выбору фитнес-направлений при менопаузе

Эксперт Бахтурина посоветовала женщинам выбирать мягкий фитнес при менопаузе

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина дала женщинам совет по выбору фитнес-направлений при менопаузе. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Если женщина ранее не вела активный образ жизни, то следует начинать постепенно с простых тренировок. Предпочтение лучше отдать мягкому фитнесу: пилатесу, йоге, растяжке», — заявила эксперт. Бахтурина также предложила увеличить число и длительность прогулок на свежем воздухе.

Если ранее женщина активно занималась спортом, то специалист рекомендовала ничего не менять. «Если женщина чувствует себя хорошо, то любое направление, если к этому нет противопоказаний от врача, ей не запрещено и принесет пользу», — объяснила она, добавив, что ориентироваться нужно на собственное самочувствие.

Ранее Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок. Главным плюсом коротких тренировок она назвала экономию времени и финансов.