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16:01, 21 августа 2024Спорт

Эксперт дала женщинам совет по выбору фитнес-направлений при менопаузе

Эксперт Бахтурина посоветовала женщинам выбирать мягкий фитнес при менопаузе

Фото: Parker Mauk / Unsplash

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина дала женщинам совет по выбору фитнес-направлений при менопаузе. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Если женщина ранее не вела активный образ жизни, то следует начинать постепенно с простых тренировок. Предпочтение лучше отдать мягкому фитнесу: пилатесу, йоге, растяжке», — заявила эксперт. Бахтурина также предложила увеличить число и длительность прогулок на свежем воздухе.

Если ранее женщина активно занималась спортом, то специалист рекомендовала ничего не менять. «Если женщина чувствует себя хорошо, то любое направление, если к этому нет противопоказаний от врача, ей не запрещено и принесет пользу», — объяснила она, добавив, что ориентироваться нужно на собственное самочувствие.

Ранее Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок. Главным плюсом коротких тренировок она назвала экономию времени и финансов.

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      Дарья Коршунова
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