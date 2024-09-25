Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 25 сентября 2024Наука и техника

Телескоп Уэбба наблюдал уникальную атмосферу планеты

Nature Astronomy: проанализирована уникальная атмосфера экзопланеты

Фото: ESA / Globallookpress.com

Международная группа исследователей с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба наблюдала уникальную и раздутую атмосферу экзопланеты WASP-107b. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Экзопланета WASP-107b имеет размер Юпитера, но при этом ее масса составляет лишь десятую часть от массы газового гиганта. Уникальной особенностью этой экзопланеты является восточно-западная асимметрия в атмосфере, что говорит о значительных различиях между двумя ее полушариями.

Для получения этих данных исследователи использовали метод трансмиссионной спектроскопии с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Этот метод позволяет анализировать состав атмосферы планеты по изменению светового спектра во время транзита, когда планета проходит перед своей звездой. Данные были собраны с невероятной точностью, что позволило различить сигналы, приходящие с разных сторон экзопланеты.

С помощью трансмиссионной спектроскопии ученые смогли детально изучить состав атмосферы, облачность, температуру и химические процессы, происходящие в ней. WASP-107b имеет относительно низкую плотность и слабую гравитацию, что делает ее атмосферу гораздо более раздутой по сравнению с другими планетами такого же размера.

Экзопланета имеет температуру около 476 градусов Цельсия, что ставит ее в промежуточную категорию между планетами нашей Солнечной системы и самыми горячими экзопланетами. Важно отметить, что модели, используемые учеными, ранее предсказывали отсутствие такой асимметрии у планеты с подобными характеристиками.

Полученные данные дают возможность лучше понять климат и динамику атмосферы экзопланет. Исследователи планируют продолжить изучение WASP-107b с помощью дополнительных наблюдений, чтобы выяснить, какие факторы влияют на асимметрию атмосферы и как эти процессы можно объяснить с точки зрения физических моделей.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В пельменях отравившейся под Красноярском семьи не нашли вредных веществ. Расследование продолжается

      Жена Зеленского призвала вернуть Украине художников

      В Мексике члены картеля похитили российского путешественника и устроили ему допрос

      Пленный боец ВСУ описал атаку на Курскую область словами «отправили на смерть с торчками»

      Самолет совершил жесткую посадку в российском регионе

      Россиянам придется заплатить за списание долгов. Сколько это стоит?

      Реклама

      В России захотели ввести новые штрафы для водителей

      Реакция впервые услышавшей звуки российской девочки попала на видео

      Экспорт одного вида топлива из России взлетел

      В МИД прокомментировали ограничения на передвижения журналистов пула Лаврова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше