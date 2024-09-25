Французская журналистка незаконно проникла в Курскую область

Журналистка France24 Трент незаконно побывала в Курской области

Журналистка France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно проникла в Курскую область и сняла материал. Он опубликован на сайте телеканала.

Трент вместе с «небольшой группой журналистов» посетила несколько деревень в российском регионе.

Ранее МВД России объявило в розыск шестерых иностранных журналистов по уголовной статье. Сообщалось, что они попали в базу МВД России за незаконное проникновение в Курскую область. В частности, речь идет о журналистке итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини, журналисте американского телеканала CNN Нике Уолше и о трех украинских журналистках.

Также стало известно, что журналисты австралийской корпорации ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг незаконно побывали в Курской области и пообщались с украинскими военными в Судже.