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21:45, 25 сентября 2024Интернет и СМИ

Французская журналистка незаконно проникла в Курскую область

Журналистка France24 Трент незаконно побывала в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Журналистка France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно проникла в Курскую область и сняла материал. Он опубликован на сайте телеканала.

Трент вместе с «небольшой группой журналистов» посетила несколько деревень в российском регионе.

Ранее МВД России объявило в розыск шестерых иностранных журналистов по уголовной статье. Сообщалось, что они попали в базу МВД России за незаконное проникновение в Курскую область. В частности, речь идет о журналистке итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини, журналисте американского телеканала CNN Нике Уолше и о трех украинских журналистках.

Также стало известно, что журналисты австралийской корпорации ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг незаконно побывали в Курской области и пообщались с украинскими военными в Судже.

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      Марина Совина
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