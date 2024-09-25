Глава МИД Венгрии назвал диверсии на «Северных потоках» государственным терроризмом

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал подрыв «Северных потоков» гостерроризмом

Операцию по подрыву «Северных потоков» стоит воспринимать как государственный терроризм, если к ней причастна одна страна или несколько стран, считает глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто. Он заявил об этом РИА Новости на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Он отметил, что, в случае если происходит атака против критически важной инфраструктуры, затрагивающей весь континент, это должно рассматриваться как теракт.

«И если выясняется, что государство или государства имеют какое-то отношение к этой атаке, то это государственный терроризм, и его следует рассматривать именно так», — подчеркнул Сийярто.

Ранее Петер Сийярто заявил, что отсутствие на Западе серьезных расследований по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» является возмутительным. По его словам, проводимые расследования «скорее похожи на шутку или же на трагедию».