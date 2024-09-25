Глава МИД Венгрии возмутился отсутствием серьезных расследований по «Северным потокам»

Сийярто возмутился отсутствием расследований по «Северным потокам»

Отсутствие на Западе серьезных расследований по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» является возмутительным. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Это возмутительно, что спустя два года на Западе никто ничего не говорит, никакой серьезной работы и не было. Так называемые расследования скорее похожи на шутку или же на трагедию. Если бы провели качественное, серьезное расследование, то уже сейчас был бы хоть какой-то результат. То, что они делают, несерьезно и возмутительно. Такого не должно быть», — отметил венгерский дипломат.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что стоимость операции по подрыву «Северных потоков» составила около 300 тысяч долларов. По информации газеты, диверсии финансировались из частных источников.