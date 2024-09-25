Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся с госсекретарем США в Нью-Йорке

Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, передает агентство АПА.

Он уточнил, что встреча пройдет по инициативе Блинкена. Сейчас министры иностранных дел стран находятся с визитом в США для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее стало известно, что в октябре председатель Национального собрания Армении Ален Симонян и председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова обсудят мирный договор в Женеве. Стороны встретятся на полях 149-й ассамблеи Межпарламентского союза.