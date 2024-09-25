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22:09, 25 сентября 2024Интернет и СМИ

Харламов задумался о пересъемке «Братьев Карамазовых»

Гарик Харламов заявил, что думает о пересъемке «Братьев Карамазовых»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский юморист и креативный продюсер шоу Comedy Club на канале ТНТ Гарик Харламов рассказал о желании переснять «Братьев Карамазовых», пишет РИА Новости.

По словам комика, такая идея возникла на фоне сообщений о закрытии проекта в рамках пиар-кампании. Он отметил, что это продемонстрировало, насколько «турбулентный» сейчас мир. «Вчера это закрывали, сегодня — открывают, завтра — перепридумывают. Это меня натолкнуло на мысли о переосмыслении вообще всего классического. И у меня даже появилась идея переснять "Братьев Карамазовых", я сейчас всерьез об этом задумываюсь», — поделился Харламов.

19 сентября Харламов объявил о закрытии Comedy Club после 19 лет работы. Позднее стало известно, что это было шуткой в преддверии анонса нового 20-го сезона шоу.

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      Марина Совина
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