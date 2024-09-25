Хоккеист Панарин получил травму

Российский форвард «Рейнджерс» Панарин получил травму в предсезонном матче

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму в предсезонном матче. Об этом сообщает New York Post.

Панарин получил повреждение нижней части тела в ходе встречи с «Нью-Йорк Айлендерс». По словам главного тренера Питера Лавиолетта, нападающий проходит медицинское обследование.

Ранее Панарин вошел в символическую сборную звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В качестве лучшего левого крайнего нападающего его выбрали 185 из 187 голосовавших журналистов.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс».