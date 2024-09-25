Командир украинской ПВО сравнил ситуацию в воздухе с 2022 годом

Офицер ВСУ Мельник: украинской ПВО приходится сложнее, чем в 2022 году

Украинской противовоздушной обороне (ПВО) приходится сложнее, чем в 2022 году. Об этом заявил командир зенитно-ракетного дивизиона «Бук-М1» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Мельник в интервью изданию «Главком».

Мельник сравнил положение в воздушном пространстве Украины с 2022 годом. Командир украинской ПВО заявил, что ситуация стала сложнее из-за необходимости укрываться от маленьких FPV-дронов

«В таком большом количестве, как сейчас, их в 2022 году не было», — подчеркнул офицер ВСУ. Он добавил, что хотел бы видеть комплекс ПВО в каждом районе страны.

Ранее заместитель министра обороны Укрины Александр Балануца призвал Испанию ускорить поставки средств ПВО. В частности, речь идет о поставках ЗРК средней дальности Hawk.