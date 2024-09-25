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13:49, 25 сентября 2024Мир

Кремль призвал россиян покинуть Ливан

Песков: Кремль рекомендует россиянам покинуть Ливан из соображений безопасности

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россиянам рекомендуется покинуть территорию Ливана из соображений безопасности. С таким заявлением в интервью «КоммерсантЪ FM» выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, принимаются все меры, чтобы рекомендовать россиянам как можно быстрее покинуть территорию Ливана с помощью коммерческих рейсов. «Это необходимо для обеспечения безопасности граждан», — сказал представитель Кремля.

Ранее советник бывшего президента Ливана Мишеля Ауна, глава комиссии по связям с Россией партии «Свободное патриотическое движение», эксперт российского клуба «Валдай» Амаль Абу-Зейд заявил, что ни США, как ключевой израильский союзник, ни руководство исламистской радикальной группировки «Хезболла» не хотят начала полномасштабной войны между Ливаном и Израилем.

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      Виктория Кондратьева
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