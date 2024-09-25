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00:38, 25 сентября 2024Мир

Лавров предсказал провал Запада в войне против России и международного права

Глава МИД Лавров: Россия победит в развязанном Западом руками Украины конфликте

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ТАСС, что Россия победит в конфликте, развязанном Западом руками украинцев, поскольку другого языка страны Запада не понимают.

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», — выразил уверенность министр. По его словам, Россия по-настоящему сплотилась перед «лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал».

Глава российской дипломатии заключил, что для возвращения к истокам ООН Запад должен понять, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна».

Ранее Лавров заявил, что Россия не хочет усиления конфликта с Западом. Однако он также напомнил о предупреждении российского лидера Владимира Путина, что разрешение Украине бить западным оружием вглубь российской территории будет означать войну НАТО против России.

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      Марина Совина
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