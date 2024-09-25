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00:11, 25 сентября 2024Мир

Президент Ирана призвал прекратить насилие Израиля в Ливане

Президент Ирана Пезешкиан на ГА ООН призвал прекратить насилие Израиля в Ливане
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН призвал мировое сообщество прекратить насилие Израиля в Ливане. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, насилие, осуществляемое Израилем в секторе Газа и Ливане, должно прекратиться, пока оно не охватило весь Ближний Восток и мир.

«Необходимо, чтобы международное сообщество немедленно прекратило насилие и обеспечило постоянное прекращение огня», — подчеркнул глава государства.

Ранее МИД России осудил масштабные удары Израиля по Ливану. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула принципиальную позицию Москвы о категорической недопустимости неизбирательных атак, в результате которых страдают гражданские лица. Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства призвала к незамедлительному прекращению боевых действий.

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      Марина Совина
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