Президент Ирана призвал прекратить насилие Израиля в Ливане

Президент Ирана Пезешкиан на ГА ООН призвал прекратить насилие Израиля в Ливане

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН призвал мировое сообщество прекратить насилие Израиля в Ливане. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, насилие, осуществляемое Израилем в секторе Газа и Ливане, должно прекратиться, пока оно не охватило весь Ближний Восток и мир.

«Необходимо, чтобы международное сообщество немедленно прекратило насилие и обеспечило постоянное прекращение огня», — подчеркнул глава государства.

Ранее МИД России осудил масштабные удары Израиля по Ливану. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула принципиальную позицию Москвы о категорической недопустимости неизбирательных атак, в результате которых страдают гражданские лица. Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства призвала к незамедлительному прекращению боевых действий.