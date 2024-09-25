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21:29, 25 сентября 2024Мир

Макрон заявил о продолжении поставок оружия Киеву

Макрон: Франция продолжит поставлять Украине оружие и обеспечит ее безопасность

Фото: Henri Szwarc / XinHua / Global Look Press

Франция продолжит поставлять Украине оружие, поскольку это поможет обеспечить безопасность «в долгосрочной перспективе». Об этом на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает аккаунт Елисейского дворца в социальной сети Х.

По его словам, общий интерес всего мира состоит в восстановлении Киева в своих правах и выстраивании прочного и долгосрочного мира.

«Франция продолжит поставлять Украине вооружения. Она будет поддерживать сопротивление украинцев и поможет им обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон в своем официальном канале в Telegram случайно указал в профиле ссылку не на тот канал, перепутав названия. Вместо ссылки на официальный Telegram-канал Елисейского дворца французский лидер по ошибке прорекламировал российский канал ElyseeInfos с мемами о нем.

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      Артём Верейкин
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