Минфин назвал заложенную в бюджете сумму на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Силуанов: на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделят 180 млрд рублей

Глава Минфина Антон Силуанов анонсировал масштабную программу модернизации коммунальной инфраструктуры и назвал сумму, заложенную на нее в проекте бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Его слова приводит РИА Новости.

«Только за три года на это направление будет направлено 180 миллиардов рублей», — подчеркнул министр. Он пояснил, что ресурсы будут направлены на обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни.

Ранее Силуанов перечислил во время заседания российского правительства приоритеты при формировании федерального бюджета. Речь идет о соцподдержке наиболее уязвимых категорий граждан, расходах на укрепление обороны и безопасности, которые позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции. Еще одним важным приоритетом он назвал обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры.

