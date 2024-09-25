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13:29, 25 сентября 2024Из жизни

Мужчина научился летать на ковре-самолете и снял это на видео

Мужчина из Франции спикировал на ковре с высоты 2400 метров

Мужчина из Франции спикировал на ковре-самолете с горы и снял это на видео. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на информационное агентство SWNS.

44-летний Фредди Монтиньи рассказал, что ему потребовались годы тренировок, чтобы исполнить свою детскую мечту и научиться «летать» на ковре, как Аладдин из одноименного мультфильма. С 25 лет он управляет парапланом, с 30 — прыгает на парашюте, с 35 — летает на дельтаплане. Весь этот опыт и помог Монтиньи придумать оригинальный трюк.

В прошлом мужчина был барабанщиком и работал техником сцены. Сейчас он называет себя «профессиональным наездником на коврах». В последнем опубликованном видео бейсджампер спрыгнул с высоты 2400 метров и опустился на ковре до отметки 1600 метров. Он объяснил, что долгое падение вниз позволяет ему корректировать полет, а в случае опасности он может раскрыть парашют.

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«С этим ковром-самолетом я понял, что, хоть вы и не можете летать на нем с любой скоростью или в любое место назначения, это все равно удивительный способ бросить вызов реальности», — рассказал о своих ощущениях Монтиньи.

В ноябре 2023 года сообщалось, что во Франции вынесли приговор пилоту, который обезглавил скайдайвера, выпрыгнувшего из его самолета. «Это трагедия моей жизни, но не я ее виновник», — заявил обвиненный.

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      Юлия Юткина
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