Мужчина научился летать на ковре-самолете и снял это на видео

Мужчина из Франции спикировал на ковре с высоты 2400 метров

Мужчина из Франции спикировал на ковре-самолете с горы и снял это на видео. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на информационное агентство SWNS.

44-летний Фредди Монтиньи рассказал, что ему потребовались годы тренировок, чтобы исполнить свою детскую мечту и научиться «летать» на ковре, как Аладдин из одноименного мультфильма. С 25 лет он управляет парапланом, с 30 — прыгает на парашюте, с 35 — летает на дельтаплане. Весь этот опыт и помог Монтиньи придумать оригинальный трюк.

В прошлом мужчина был барабанщиком и работал техником сцены. Сейчас он называет себя «профессиональным наездником на коврах». В последнем опубликованном видео бейсджампер спрыгнул с высоты 2400 метров и опустился на ковре до отметки 1600 метров. Он объяснил, что долгое падение вниз позволяет ему корректировать полет, а в случае опасности он может раскрыть парашют.

«С этим ковром-самолетом я понял, что, хоть вы и не можете летать на нем с любой скоростью или в любое место назначения, это все равно удивительный способ бросить вызов реальности», — рассказал о своих ощущениях Монтиньи.

В ноябре 2023 года сообщалось, что во Франции вынесли приговор пилоту, который обезглавил скайдайвера, выпрыгнувшего из его самолета. «Это трагедия моей жизни, но не я ее виновник», — заявил обвиненный.