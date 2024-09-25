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10:53, 25 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назвали условие прекращения огня с Россией

AP: Киев назвал условием прекращения огня невозможность вторжения России

Фото: Reuters

Советники президента Украины Владимира Зеленского и депутаты Верховной Рады назвали условие, при котором Киев согласится на прекращение огня с Россией. Их слова передает Associated Press (AP).

Как сообщает агентство со ссылкой на источники в Киеве, власти Украины пойдут на данный шаг в случае «невозможности вторжения» в страну. «Любое другое соглашение не принесет пользы будущему Украины и не будет чтить жертвы ее народа», — заявили журналисты.

Кроме того, в статье отметили, что руководство республики отвергло мирные инициативы Китая и Индии, полагая, что они просто приостановят боевые действия. По словам одного из советников Зеленского, пожелавшего остаться анонимным, такие предложения приведут лишь к заморозке военного конфликта.

Ранее Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН выступил против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. В ходе выступления он также в очередной раз высказался за использование его формулы мира для решения конфликта, призвав «подготовить второй саммит мира».

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