На Украине собрались национализировать активы Фридмана

На Украине потребовали национализировать активы Фридмана, Авена и Косогова

В Минюсте Украины заявили, что ведомство просит Высший антикоррупционный суд (ВАКС) страны взыскать в доход государства местные активы ряда российских бизнесменов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным журналистов, речь идет о собственности Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Национализировать собрались 100 процентов акций компаний «Миргородский завод минеральных вод», «Моршинский завод минеральных вод "Оскар"», 82 процента страховой компании «Альфа Страхование» и другие активы.

В марте 2023 года ТАСС сообщал, что украинские власти передали компании «Карпатские минеральные воды» управление арестованными активами производителя «Моршинской», владельцем которых СМИ страны называли Фридмана.

Прошлой зимой зарегистрированный в Люксембурге холдинг Фридмана и Авена ABH потребовал от Украины миллиард долларов из-за национализации Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»), писало РБК. В сентябре Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Фридмана в финансировании специальной военной операции (СВО).