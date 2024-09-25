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12:26, 25 сентября 2024Экономика

Названа цена электромобиля e-Largus от «АвтоВАЗа»

Президент «АвтоВАЗ» Соколов: e-Largus будет стоить 2,99 миллиона рублей

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Электрокар Lada e-Largus, производство которого было запущено «АвтоВАЗом», будет стоить от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Об этом заявил президент предприятия Максим Соколов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, до конца 2024 года планируется выпустить несколько десятков таких автомобилей. Дальнейшие объемы будут зависеть от спроса, развития зарядной инфраструктуры в регионах и мер государственного стимулирования.

Названная стоимость электромобиля относится к базовой комплектации фургона с учетом субсидии для покупателей.

В начале осени сообщалось, что «АвтоВАЗ» собирается запустить производство электромобиля е-Largus в конце сентября 2024 года.

В марте эта компания запатентовала логотип для своей новой модели электромобиля. Он должен стать первым российским электрокаром. Прототип этой модели впервые представили публике еще в конце 2022 года.

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