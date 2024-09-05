Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:29, 5 сентября 2024Экономика

Названа дата запуска производства электромобиля Lada e-Largus

Громак: «АвтоВАЗ» запустит производство электромобиля е-Largus в конце сентября

Фото: Raka A. Wicaksono / Unsplash

Компания «АвтоВАЗ» собирается запустить производство электромобиля е-Largus в конце сентября 2024 года. Такую дату назвал вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак, его слова приводит РИА Новости.

«В конце сентября на заводе в Ижевске запускаем электромобиль е-Largus. Отечественный высоколокализованный продукт», — отметил он.

Ранее стало известно, что с января по июнь 2024 года в России выпустили 330 тысяч легковых автомобилей. Уточняется, что тольяттинские и ижевские площадки «АвтоВАЗа» выпустили 45,2 тысячи автомобилей и машинокомплектов, а «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге изготовил 2,6 тысячи автомобилей бренда Solaris.

До этого «АвтоВАЗ» запатентовал логотип для своей новой модели электромобиля. Отмечается, что Lada e-Largus должен стать первым отечественным электрическим автомобилем, который будет оснащен батареей глубокой локализации. Прототип модели был впервые продемонстрирован еще в конце 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Кто сумел добежать до укрытия — выжили». Директор учебного центра ВСУ в Полтаве рассказал подробности удара

      Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область

      Россиянам рассказали о повышении одного вида пенсий с 1 октября

      Названы самые популярные дешевые смартфоны

      Экс-разведчик США Риттер прекратил сотрудничество с российскими СМИ

      Завещание Алена Делона передали его детям

      Названа дата запуска производства электромобиля Lada e-Largus

      Раскрыто число вернувшихся из офшоров предприятий топливо-энергетического хозяйства

      Российский город подвергся атаке безэкипажных катеров

      Появилось видео с падающим огненным шаром в небе над Гомелем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше