Названа дата запуска производства электромобиля Lada e-Largus

Громак: «АвтоВАЗ» запустит производство электромобиля е-Largus в конце сентября

Компания «АвтоВАЗ» собирается запустить производство электромобиля е-Largus в конце сентября 2024 года. Такую дату назвал вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак, его слова приводит РИА Новости.

«В конце сентября на заводе в Ижевске запускаем электромобиль е-Largus. Отечественный высоколокализованный продукт», — отметил он.

Ранее стало известно, что с января по июнь 2024 года в России выпустили 330 тысяч легковых автомобилей. Уточняется, что тольяттинские и ижевские площадки «АвтоВАЗа» выпустили 45,2 тысячи автомобилей и машинокомплектов, а «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге изготовил 2,6 тысячи автомобилей бренда Solaris.

До этого «АвтоВАЗ» запатентовал логотип для своей новой модели электромобиля. Отмечается, что Lada e-Largus должен стать первым отечественным электрическим автомобилем, который будет оснащен батареей глубокой локализации. Прототип модели был впервые продемонстрирован еще в конце 2022 года.