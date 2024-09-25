Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:34, 25 сентября 2024Забота о себе

Названо оптимальное время для вакцинации от гриппа

Терапевт Гундер посоветовала вакцинироваться от гриппа до середины ноября

Фото: freepik

Терапевт и медицинский журналист Селин Гундер назвала оптимальное время для вакцинации от гриппа. Ее слова приводит телеканал CBS News.

По словам Гундер, вакцинироваться нужно до начала сезона гриппа, так как препарату требуется около двух недель, а иногда и больше, чтобы начать действовать и полноценно защищать организм от вирусов. В связи с этим она посоветовала сделать прививку не позднее середины ноября. «Если есть возможность, пройдите вакцинацию еще раньше», — рекомендовала врач.

Терапевт добавила, что привиться от гриппа особенно важно людям с повышенным риском развития инфекционных осложнений. По ее словам, в группе риска находятся дети до пяти лет, пожилые, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Материалы по теме:
В России антипрививочники стали угрозой для миллионов людей. Почему они боятся вакцин и не верят в COVID-19?
В России антипрививочники стали угрозой для миллионов людей.Почему они боятся вакцин и не верят в COVID-19?
24 декабря 2021
Сезон простуд и гриппа. В России растет заболеваемость сезонными инфекциями во всех возрастных группах
Сезон простуд и гриппа.В России растет заболеваемость сезонными инфекциями во всех возрастных группах
5 декабря 2022

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, как отличить грипп от острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ). По его словам, грипп начинается всегда резко, в один момент появляются слабость на фоне ломоты, головная боль, высокая температура.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал один способ завершения конфликта

      Глава МВД России оценил ущерб от преступлений в киберпространстве в России

      В США отстраненную за допинг Валиеву сравнили с подопытным кроликом

      Производитель дихлофоса ответил на версию о причастности к отравлению под Красноярском

      В Марокко обнаружили древнейшее земледельческое общество

      Замминистра спорта российского региона арестовали по делу о коррупции

      Известная 61-летняя актриса посетила модный показ в прозрачном платье без бюстгальтера

      Из России захотели выгнать священника известной петербургской церкви

      Мужчина свалил вину за серию вооруженных ограблений на 14-летнего сына и его друга

      Просидевший сутки в подвале с телом солдата боец ВСУ сдался в плен в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше