Названо оптимальное время для вакцинации от гриппа

Терапевт Гундер посоветовала вакцинироваться от гриппа до середины ноября

Терапевт и медицинский журналист Селин Гундер назвала оптимальное время для вакцинации от гриппа. Ее слова приводит телеканал CBS News.

По словам Гундер, вакцинироваться нужно до начала сезона гриппа, так как препарату требуется около двух недель, а иногда и больше, чтобы начать действовать и полноценно защищать организм от вирусов. В связи с этим она посоветовала сделать прививку не позднее середины ноября. «Если есть возможность, пройдите вакцинацию еще раньше», — рекомендовала врач.

Терапевт добавила, что привиться от гриппа особенно важно людям с повышенным риском развития инфекционных осложнений. По ее словам, в группе риска находятся дети до пяти лет, пожилые, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, как отличить грипп от острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ). По его словам, грипп начинается всегда резко, в один момент появляются слабость на фоне ломоты, головная боль, высокая температура.