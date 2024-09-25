Названы пять нестандартных регионов России для встречи золотой осени

Россиянам посоветовали ехать в Чечню для встречи золотой осени

Чечня, Владимирская и Архангельская области вошли в список нестандартных регионов для встречи золотой осени. Об этом сообщается в материале онлайн-сервиса «Яндекс Путешествия», который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Так, в первую очередь в осенние месяцы эксперты посоветовали ехать в Чечню и посетить там Аргунское ущелье, озеро Кезенойам, которое называют «жемчужиной Кавказа» и город Грозный.

На втором месте в списке оказалась Владимирская область — специалисты отметили, что ехать туда именно сейчас стоит ради Муромского леса. «Это тот самый лес, что описывается в старинных русских былинах: дремучий, густой, заросший мхами и могучими соснами. Именно здесь, по мнению историков, жил богатырь Илья Муромец», — пояснили в сервисе.

Кроме того, в списке стоящих осенних локаций оказалась Архангельская область, которая известна памятниками деревянного зодчества. «Отправляться на Русский Север лучше в сентябре, пока не наступили октябрьские холода. Путешествие можно начать с городов, чтобы поймать на камеру многочисленные церкви в обрамлении золотой листвы», — советуют эксперты.

В список нестандартных регионов, которые нужно посетить осенью, также вошли Волгоградская область и Красноярский край.

Ранее россиянам назвали топ-7 регионов, в которых туристы могут продлить лето. Среди них оказались Астраханская область, Республика Калмыкия, Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Северная Осетия и Ставропольский край.