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15:18, 25 сентября 2024Экономика

Названы самые популярные у россиян машины с пробегом

«Известия»: россияне предпочитают отечественные подержанные автомобили

Фото: PxHere

Самыми востребованными у россиян автомобилями с пробегом оказались отечественные бренды. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

По уровню популярности российские б/у автомобили смогли опередить своих конкурентов из Японии и Германии, пояснили эксперты. Так, по итогам января-августа реализация первых в стране увеличилась на 2 процента и достигла уровня в 1,16 миллиона единиц. На этом фоне доля отечественных машин на вторичном рынке достигла отметки в 28 процентов.

Что касается б/у машин из Японии и Германии, то их продажи в России за отчетный период сократились на 13 и 11 процентов соответственно, до 1,08 миллиона и 556 тысяч единиц. В результате доля японских брендов на вторичном рынке составила 26 процентов, а немецких — 13,4 процента, резюмировали эксперты.

Ранее издание Autonews со ссылкой на результаты исследования аналитиков американского журнал Consumer Reports назвало японский кроссовер Toyota RAV4 самым «неубиваемым» в категории б/у гибридных автомобилей стоимостью до 20 тысяч долларов. Как подчеркнули эксперты, эти машины пользуются высокой востребованностью как на вторичном рынке США, так и на территории России. В число самых надежных подержанных машин вошли еще несколько моделей из Японии, включая Mazda CX-9 и Honda HR-V.

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      Анатолий Акулов
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