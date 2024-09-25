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16:45, 25 сентября 2024Россия

Один человек получил ранение в результате налета БПЛА на российский регион

Беспилотники атаковали Белгородскую область, ранен один человек

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Один человек получил ранение в результате налета украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Одной из целей удара стал хутор Екатериновка Волоконовского района. Там беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал грузовик. Водителя госпитализировали с осколочными ранениями.

Еще один дрон упал на парковке в городе Шебекино и взорвался. В результате в одной из квартир было повреждено окно, также осколками посекло припаркованный во дворе автомобиль. О пострадавших не сообщается.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область. 25 сентября список жертв вновь пополнился – врачи не смогли спасти женщину, пострадавшую при обстреле 16 сентября. Соболезнования ее близким принес глава региона Вячеслав Гладков.

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      Алан Босиков
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