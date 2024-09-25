Оскорбившего русских девушек блогера из Таджикистана отправили в СИЗО

Блогера из Таджикистана Джумабоя отправили в СИЗО за слова о русских девушках

Блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоде (Джумабоя) перевели из-под домашнего ареста в СИЗО по делу о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Следствие считает, что блогер может сбежать на родину, а потому ходатайствовало об изменении ему меры пресечения. Под домашним арестом Раджабзоде находился с января.

Тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело. Поводом для этого послужил один из видеороликов, в котором Раджабзоде заявил, что «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал». Сам блогер отрицал свою вину и утверждал, что на видео звучит не его голос.

Ранее сообщалось, что в суд заочно арестовал видеоблогера Карена Шаиняна (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

