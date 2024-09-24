Следствие запросило изменить меру пресечения оскорбившему россиянок иностранному блогеру

СК просит арестовать блогера Джумабоя, оскорбившего русских девушек

Следствие просит арестовать блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоде (Джумабоя) по делу о возбуждении ненависти. Об этом сообщает RTVI.

По данным источника, ходатайство о замене меры пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО поступило в Чертановский суд Москвы.

О возбуждении уголовного дела в отношении блогера стало известно 7 января. Поводом для этого послужил один из видеороликов, в котором Раджабзоде заявил, что «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал».

Следствие требовало арестовать Джумабоя, однако суд в этом отказал. После Мосгорсуд признал отказ нижестоящей инстанции незаконным.

Сам блогер отрицал свою вину и утверждал, что на видео звучит не его голос.

Ранее сообщалось, что сжегшему паспорт гражданина России певцу Шарлоту (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в очередной раз продлили арест.