Отказ в аресте оскорбившего россиянок таджикского блогера признали незаконным

Мосгорсуд отменил решение по оскорбившему россиянок блогеру из Таджикистана

Мосгорсуд признал незаконным отказ нижестоящей инстанции арестовать блогера из Таджикистана Раджабзода Салмона Джумабоя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По апелляционному представлению прокуратуры отменено постановление Симоновского суда столицы от 9 января 2024 года, согласно которому было отклонено ходатайство следствия об аресте мужчины и он был освобожден из-под стражи. Вопрос об избрании ему меры пресечения направлен туда же на новое рассмотрение.

Прокуратура настаивает на аресте блогера, оскорбившего русских девушек. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Сам блогер отрицает свою вину и утверждает, что на видео звучит не его голос. В одном из роликов, попавших в сеть 9 декабря, иностранный инфлюэнсер произнес фразы «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал».