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13:03, 17 января 2024Силовые структуры

Отказ в аресте оскорбившего россиянок таджикского блогера признали незаконным

Мосгорсуд отменил решение по оскорбившему россиянок блогеру из Таджикистана
Салмон Джумабой

Салмон Джумабой. Кадр: МВД РФ

Мосгорсуд признал незаконным отказ нижестоящей инстанции арестовать блогера из Таджикистана Раджабзода Салмона Джумабоя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По апелляционному представлению прокуратуры отменено постановление Симоновского суда столицы от 9 января 2024 года, согласно которому было отклонено ходатайство следствия об аресте мужчины и он был освобожден из-под стражи. Вопрос об избрании ему меры пресечения направлен туда же на новое рассмотрение.

Прокуратура настаивает на аресте блогера, оскорбившего русских девушек. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Сам блогер отрицает свою вину и утверждает, что на видео звучит не его голос. В одном из роликов, попавших в сеть 9 декабря, иностранный инфлюэнсер произнес фразы «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал».

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      Любовь Ширижик
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