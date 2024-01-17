Отказ в аресте оскорбившего россиянок таджикского блогера признали незаконным
Мосгорсуд признал незаконным отказ нижестоящей инстанции арестовать блогера из Таджикистана Раджабзода Салмона Джумабоя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
По апелляционному представлению прокуратуры отменено постановление Симоновского суда столицы от 9 января 2024 года, согласно которому было отклонено ходатайство следствия об аресте мужчины и он был освобожден из-под стражи. Вопрос об избрании ему меры пресечения направлен туда же на новое рассмотрение.
Прокуратура настаивает на аресте блогера, оскорбившего русских девушек. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Сам блогер отрицает свою вину и утверждает, что на видео звучит не его голос. В одном из роликов, попавших в сеть 9 декабря, иностранный инфлюэнсер произнес фразы «скоро все русские девушки будут наши» и «с Наташкой кайфовал».