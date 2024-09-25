Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:17, 25 сентября 2024Силовые структуры

По факту взрыва около жилого дома в российском городе задержали двоих мужчин

В Челябинске полиция задержала двоих мужчину по факту взрыва около жилого дома

Кадр: Telegram-канал «Челябинск №1»

В Челябинске полиция задержала двоих мужчину по факту взрыва около жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по области.

Задержанными оказались 26-летний местный житель и его друг. Они раскаялись в содеянном и извинились перед жителями. Однако правоохранители все равно намерены дать оценку действиям мужчин и привлечь их к ответственности.

На видео с камер наружного наблюдения, снятом вечером 24 сентября, видно, что двое мужчин проходят мимо дома на улице Гражданской, после чего под балконом что-то взрывается. От мощного хлопка срабатывает сигнализация припаркованных во дворе машин.

Ночью 2 июля на улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска произошла массовая драка со стрельбой и взрывами. Один из жителей дома на этой улице рассказал, что шумные компании во дворе собираются регулярно, поэтому местные жители уже перестали вызывать полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны Украины анонсировало новые операции за пределами страны

      Оценена вероятность резкого падения цен на жилье в России

      Двух офицеров ФТС взяли под стражу за передачу служебных данных третьим лицам

      СБУ устроила обыски у активиста за препятствование работе ТЦК

      В Узбекистане учитель избила ученика из-за русского языка

      Российский учитель дважды установил мировой рекорд

      Съемки байопика об Иисусе Христе отменены

      ТОФ России пополнили две АПЛ четвертого поколения

      Автомобиль с похищенной российской предпринимательницей попал на видео

      Политолог объяснил отказ Трампа встречаться с Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше