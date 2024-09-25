По факту взрыва около жилого дома в российском городе задержали двоих мужчин

В Челябинске полиция задержала двоих мужчину по факту взрыва около жилого дома

В Челябинске полиция задержала двоих мужчину по факту взрыва около жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по области.

Задержанными оказались 26-летний местный житель и его друг. Они раскаялись в содеянном и извинились перед жителями. Однако правоохранители все равно намерены дать оценку действиям мужчин и привлечь их к ответственности.

На видео с камер наружного наблюдения, снятом вечером 24 сентября, видно, что двое мужчин проходят мимо дома на улице Гражданской, после чего под балконом что-то взрывается. От мощного хлопка срабатывает сигнализация припаркованных во дворе машин.

Ночью 2 июля на улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска произошла массовая драка со стрельбой и взрывами. Один из жителей дома на этой улице рассказал, что шумные компании во дворе собираются регулярно, поэтому местные жители уже перестали вызывать полицию.