Подсчитана выручка российских нефтяников за полгода

FinExpertiza: выручка нефтегазового сектора России выросла на 34,2 процента

За полгода в России предприятия нефтегазового сектора и несырьевые компании смогли серьезно увеличить выручку. К такому выводу пришли аналитики FinExpertiza. Результаты их исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, крупные и средние предприятия нефтегазового сектора повысили выручку год к году на 34,2 процента, до 38,3 триллиона рублей. Несырьевые компании могут похвастаться ростом на 19,5 процента и суммой 98,7 триллиона рублей. Общий оборот предприятий вырос на 23,3 процента.

Подчеркивается, что доля нефтегаза в совокупной выручке российских предприятий дошла до 28 процентов.

Известно, что в 2023 году, по данным FinExpertiza, совокупные доходы российского бизнеса выросли на 10,5 процента. Что касается выручки крупных и средних предприятий в несырьевом секторе экономики, то она выросла на 16,4 процента. А вот у нефтегазовых компаний показатель упал на 3,3 процента, а доля в общей выручке бизнеса снизилась с 30 до 26 процентов. Такое положение дел объяснялось снижением цен на углеводороды и уменьшением сырьевого экспорта. Кроме того, сказалось бюджетное стимулирование несырьевого сектора, затронувшее обрабатывающую промышленность и металлургию.